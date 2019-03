"Finally Normal People" - é o nome da nova coleção de Manish Arora apresentada em Paris e esteve bem longe do "normal".

As modelos parecem ter saído diretamente no Festival Burning Man, no deserto do Nevada. Desfilaram pela passerelle com adornos na cabeça e máscaras com jóias incrustadas.

Todos os visuais são no mínimo marcantes. Diferentes estampados combinados, volumes e folhos mostraram a sua força em tecidos luxuosos como a seda. O indiano Manish Arora mostrou a sua força, em Paris.