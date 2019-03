Governo russo denuncia "prisão de baleias"

As autoridades russas apresentaram queixa contra os proprietários das quatro empresas que mantinham animais em condições precárias para, alegadamente, os venderem a parque de diversões. Segundo o governo de Moscovo, 11 orcas e 87 baleias viviam em “condições cruéis” na baía de Srednyaya, no leste da Rússia. O local ficou conhecido como "prisão de baleias".

Aleksandr Agafonov, investigador da Academia Russa de Ciências, sublinha os danos para o futuro dos animais

“Tendo em conta a psicologia animal a situação é perfeitamente antinatura, é claro, e pode levar à degradação psicológica como acontece com os animais mantidos em jaulas".

O presidente russo já pediu aos ministros do Meio Ambiente e da Agricultura para determinarem rapidamente o destino dos mamíferos.

A legislação russa permite a captura de baleias mas apenas para as comunidades tradicionais, no norte do país, que as utilizam na alimentação.