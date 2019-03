Itália lança novo colosso dos sete mares

Um colosso dos sete mares. É assim o novo paquete de cruzeiro italiano Costa Venezia dirigido ao mercado asiático e chinês, em particular.

Com 323 metros de ccomprimento e 135 mil toneladas, este colosso flutuante tem capacidade para 5 200 passageiros.

Tal como o nome evoca, os interiores são inspirados na Praça de S. Marco em Veneza.

O paquete inclui um sala com figuras de estrelas do reconhecido festival internacional de cinema.

E como Veneza serve de inspiração, não podiam faltar as famosas gôndolas.

A embarcação de luxo foi construída em Itália nos estaleiros de Monfalcone.

O vice-presidente do conselho de ministros italiano Matteo Salvini esteve presente no lançamento do paquete cuja viagem inaugural tem lugar no dia 3 de março.