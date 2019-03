Primeiro-ministro irlandês diz que "Brexit" sem acordo é improvável

Tamanho do texto

Um Brexit no dia 29 de março sem acordo é improvável. Quem o afirmou foi o primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar durante um jantar, em Belfast, com empresários da Irlanda do Norte.

O governante garantiu que o Executivo de Dublin está a preparar a eventualidade de um divórcio litigioso, mas acredita que haverá acordo ou uma prorrogação do prazo.

"Não quero falar muito sobre isso nesta fase, mas creio que a saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo, a 29 de março, é improvável. Penso que ou teremos um acordo ou teremos uma prorrogação", afirma.

O eventual regresso de uma fronteira física entre as duas irlandas é uma das questões fraturantes para um acordo.

Varadkar garantiu que qualquer cidadão da Irlanda do Norte poderá pedir nacionalidade irlandesa, após o Brexit.