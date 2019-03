Tamanho do texto

"Derrotar Donald Trump" e "instaurar um Governo fundado na justiça económica, social, racial e ambiental".

É este o objetivo de Bernie Sanders que iniciou, este sábado, a campanha para as primárias do Partido Democrata em Brooklyn, na cidade de Nova Iorque.

Perante milhares de apoiantes, o senador independente pelo estado do Vermont garantiu que "os princípios subjacentes do seu Governo", caso vença a eleições presidenciais em 2020, "não serão a ganância, o ódio e as mentiras. Não serão racismo, sexismo, xenofobia, homofobia e fanatismo religioso."

Sanders prometeu vencer o Donald Trump, que qualificou como "o presidente mais perigoso da história moderna" dos Estados Unidos da América.

Trump reagiu ao "piropo" e, numa mensagem na rede social Twitter, saudou o início da campanha do senador, a quem apelidou de "Bernie louco" e desejou-lhe "o melhor".

Esta não é a primeira vez que se candidata à nomeação democrata. Em 2016, foi ultrapassado pela antiga secretária de Estado, Hillary Clinton que foi derrotada por Trump nas eleições presidenciais.