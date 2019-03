Carnaval do Rio de Janeiro a todo o samba

Batidas de tambor, música, e cor... O Carnaval do Rio continua a todo o gás e a todo o samba.

As celebrações começaram oficialmente no Sambódromo e prolongam-se pelas ruas onde vive o verdadeiro espírito do Carnaval brasileiro.

Os membros das festas populares conhecidas como "blocos" não têm medo da chuva e desfilam vestidos a rigor.

E as escolas de samba da cidade são conhecidas em todo o mundo e querem sempre surpreender a concorrência e agradar ao público com trajes ornamentados e com os melhores passos de dança.

O brilho do Carnaval do Rio de Janeiro estende-se até dia 6 de março. Durante estes dias a cidade recebe centenas de milhares de turistas que vêm assistir aos desfiles do maior Carnaval do mundo.