Donald Trump ataca o "pesadelo socialista"

A semana não foi fácil para Donald Trump, com o impasse no encontro com Kim Jong-un, o testemunho do seu antigo advogado na Câmara dos Representantes e as medidas do Congresso para anular a sua declaração de estado de urgência.

O Presidente dos Estados Unidos, no entanto, prefere olhar em frente e procurar um novo inimigo para combater. Durante um discurso na Conferência para Ação Política Conservadora, Trump disparou na direção dos Democratas, que descreveu como o "partido do pesadelo socialista."

Para o líder norte-americano"o Socialismo não tem que ver com o ambiente, não tem que ver com justiça nem com virtude. Socialismo resume-se a uma coisa, o poder para a classe dominante. É apenas isso. Olhem para o que está a acontecer na Venezuela e em tantos outros sítios. Estamos aqui todos porque sabemos que o futuro não pertence a quem acredita no socialismo."

O discurso vai ao encontro da mensagem que os Republicanos têm passado nas últimas semanas e que passa por tentar colar os Democratas à ideologia socialista.