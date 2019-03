David Beckham contou com a presença da mulher e dos pais na inauguração de uma estátua do antigo jogador à frente do estadio dos LA Galaxy. A estátua é a primeira do novo espaço conhecido como a Praça das lendas.

Beckham é um dos grandes ídolos da história do clube. Chegou ao Galaxy em 2007 vindo do Real Madrid e fez parte da equipa californiana durante seis anos.

Venceu os campeonatos de 2011 e 2012.