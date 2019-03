Os destaques desta edição do Euronews Noite apresentada pelo jornalista Michel Santos são o regresso de Juan Guaidó à Venezuela, as acusações de suborno contra a primeira-ministra britânica, Theresa May, a abertura do arquivo secreto do Vaticano sobre o holocausto, a reação da Comissão Europeia a uma campanha que diz ser difamatória do governo húngaro e os principais momentos do "Fantasporto", festival do cinema fantástico na cidade do Porto.