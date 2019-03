Tornado mata dezenas de pessoas nos EUA

Pelo menos 23 pessoas morreram após um tornado atingir o Estado norte-americano do Alabama, este domingo, e provocar "danos catastróficos" .

Várias crianças estão entre as vítimas, informou o médico legista do condado de Lee, Bill Harris, à MSNBC.

O número de vítimas mortais pode aumentar. Várias pessoas estão desaparecidas e outras foram hospitalizadas, algumas com "ferimentos muito graves", disse o xerife Jay Jones à NBC.

O xerife falou de apenas um tornado, mas os serviços meteorológicos indicaram que houve vários.

De acordo com meios de comunicação locais, dois tornados atingiram o Condado de Lee simultaneamente, enquanto "no mínimo uma dúzia" foram registados no Alabama e na Geórgia, no domingo.

Segundo os Serviços Meteorológicos dos EUA (NWS), o tornado que atingiu o condado de Lee era do tipo "EF-3", o que significa que foi acompanhado por ventos de 218 a 266 km/h.