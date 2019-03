Procuradores recorrem de decisão de libertar Carlos Ghosn sob fiança

A Procuradoria recorreu da decisão da justiça japonesa de conceder liberdade a Carlos Ghosn mediante pagamento de fiança.

Ao fim de mais de três meses de detenção por alegados crimes financeiros, o brasileiro obteve "luz verde" por parte do Tribunal do Distrito de Tóquio mas com condições. A começar pelo pagamento de uma fiança de cerca de 8 milhões de euros passando pelo controlo das comunicações do ex-presidente da Renault-Nissan pela monitorização dos movimentos com recurso a videovigilância.

Os dois anteriores pedidos de libertação mediante pagamento de fiança tinham sido recusados perante o receio de destruição de provas ou de que Ghosn pudesse fugir do Japão.

O ex-líder é acusado de supostamente ocultar das autoridades compensações milionárias acordadas com a Nissan Motor. Também terá, alegadamente, violado a confiança ao utilizar fundos da empresa para cobrir perdas financeiras pessoais, além de realizar alguns pagamentos aparentemente injustificados a um empresário saudita.