Confrontos durante Carnaval no Rio de Janeiro

Os festejos do Carnaval terminaram mais cedo para muitas pessoas que se juntaram ao desfile do bloco da cantora Ludmilla, no Rio de Janeiro, esta terça-feira.

Mais de 200 foliões, alguns deles pisoteados, foram recebidos em unidades de saúde da cidade na sequência de confrontos.

De acordo com testemunhas, uma tentativa de furto precipitou os acontecimentos. A polícia interveio e recorreu ao gás lacrimogéneo e gás pimenta.

Os confrontos levaram ao encerramento antecipado do bloco Fervo da Lud, que juntou mais de um milhão de pessoas em pleno coração do Rio de Janeiro. Um folião foi preso.

Ao final da tarde registou-se nova confusão entre blocos com troca de tiros nas ruas de Ipanema.