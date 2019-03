Os "Carneros de Tigaday" invadiram as ruas de Frontera, em El Hierro, nas Canárias, para o Carnaval. As vestes de pele e pêlo e as mãos com carvão fazem a tradição local.

O objetivo do "Carnero" é apanhar um folião na rua e pintar-lhe a cara co carvão.