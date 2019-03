Milhares de judeus ultraortodoxos tentaram impedir um grupo liberal de mulheres judaicas de rezarem junto ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, o que originou confrontos com a polícia.

As mulheres reuniram-se para assinalar o 30° aniversário do grupo Mulheres do Muro, que este ano coincidiu coincidiu com o Dia Internacional da Mulher.