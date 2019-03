Foram encontrados os corpos sem vida dos dois alpinistas que tinham desaparecido na montanha Nanga Parbat, nos Himalaias paquistaneses. Através do Twitter, o embaixador italiano no Paquistão confirmou as mortes do italiano Daniele Nardi e do britânico Tom Ballard.

Para as buscas, ao exército do Paquistão juntou-se um grupo de alpinistas espanhóis que estavam na zona e descobriram os cadáveres graças ao uso de drones.