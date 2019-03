Tem 116 anos, mas quer chegar aos 120

Os japoneses são conhecidos pela longevidade e, mais uma vez, a pessoa mais velha do mundo vem do Japão. Chama-se Kane Tanaka e foi certificada pelo Livro dos Recordes do Guinness, este sábado, como a pessoa viva mais velha do mundo, aos 116 anos e 66 dias.

Tanaka vive num lar de idosos em Fukuoka, depois de uma vida a cuidar do negócio familiar de comida. Apesar da idade avançada, é fã de jogos de tabuleiro e de matemática. Diz que o segredo da longevidade são a família, a esperança e boas noites de sono e sonha chegar aos 120 anos.