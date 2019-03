Tiroteio em discoteca no México faz 15 mortos

Um tiroteio numa discoteca na cidade de Salamanca, no México, fez na madrugada deste sábado pelo menos quinze mortos e sete feridos.

Segundo as autoridades, um grupo de homens armados chegou ao clube La Playa em três carrinhas e abriu fogo. "Quinze homens perderam a vida", disse Juan José Martinez, porta-voz do Ministério Público, à AFP.

A imprensa mexicana relaciona este ataque com uma resposta do crime organizado à ofensiva do presidente Andres Manuel Lopez Obrador no estado de Guanajuato, um dos mais violentos do México.

O estado de Guanajuato é o centro de atuação de um poderoso grupo criminoso especializado em roubo de combustíveis. Só no último ano, as perdas da companhia estatal Pemex em roubos de combustível atingiram os três mil milhões de dólares.

O combate ao crime foi anunciado como uma das prioridades do novo presidente mexicano, que tomou posse em dezembro de 2018.

O México registou um número recorde de incidentes violentos em 2018, com 33.341 homicídios, o maior número desde o início das estatísticas em 1997.