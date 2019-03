Arte contemporânea angolana em livro

Tamanho do texto

"Atlantica: Contemporary art from Angola and its diaspora" é um livro feito por artistas e para artistas que traz um novo olhar sobre a arte contemporânea angolana.

A apresentação da publicação que marca o início de atividade da Hangar Books, editora especializada em publicações no contexto das artes contemporâneas, aconteceu no Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa.

"A produção contemporânea é muito vital mas não há tantas publicações assim. Achámos que era uma boa oportunidade de, de alguma maneira, deixar por escrito e fazer uma reflexão sobre o que se está a passar," afirma o diretor curatorial Bruno Leitão.

O livro reúne o trabalho de 16 artistas e cada um escolheu uma comissária ou investigadora académica para escrever sobre o seu trabalho.

"São artistas internacionais, representados em galerias de outros países africanos, na América. São artistas globais," revela a arquiteta e curadora Paula Nascimento

O artista Januário Jano trabalha com pintura, instalação, vídeo e fotografia. Na publicação apresenta a parte fotográfica do trabalho "Ambundando", sobre os Ambundu, o segundo maior grupo étnico angolano.

"Tento brincar com essa dualidade entre o tempo passado e o tempo presente para sugerir um futuro quase utópico," explica o artista Januário Jano.

A publicação da Hangar Books abrange um espaço temporal desde os dias de hoje até à independência de Angola.

Artistas presentes no livro: Alice Marcelino, Alida Rodrigues, Ana Silva, Binelde Hyrcan, Délio Jasse, Edson Chagas, Francisco Vidal, Grada Kilomba, Ihosvanny, Januário Jano, Keyezua, Kiluanji Kia Henda, Mónica de Miranda e Yonamine.

"Atlantica: Contemporary art from Angola and its diaspora" apresenta ensaios de: Adriano Mixingue, Afonso Dias Ramos, Ana Balona de Oliveira, Ana Cristina Cachola, Ashleigh M. Barice, Bruno Leitão, Delinda Collier, Denise Ferreira da Silva, Gabi Ngcobo, Maria-Gracia Latedjou, Marissa J. Moorman, Marta Jecu, Nancy Dantas, Nadine Siegert, Negarra A. Kudumu, Paul Goodwin, Paula Nascimento, Pontus Kyander e Raquel Schefer.