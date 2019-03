Internet comemora 30 anos

A Internet comemora esta terça-feira 30 anos. O aniversário é assinalado com uma visita do inventor da rede mundial ao Centro Europeu de Investigação Nuclear (CERN), em Genebra, onde Tim Berners-Lee se vai juntar a outros pioneiros e especialistas da "web" para discutir os desafios e oportunidades de tecnologias inovadoras.

O sucessor de Berners-Lee no CERN, François Fluckiger, não lhe poupa elogios: "Desde o início, ele concebeu o sistema para que ele não se restringisse às necessidades do CERN, nem do domínio científico, mas que pudesse ser geral. Além disso, ele escolheu logo no início este nome: World Wide Web. Não foi dois anos depois. Foi logo no início, em 87-88, que ele inventou este nome. Portanto, desde o princípio que esta dimensão global esteve presente".

Ben Segal foi o mentor do britânico Tim Berners-Lee no Centro Europeu de Investigação Nuclear e também tem lugar no Internet Hall of Fame. "Sonhámos que seria um facilitador democrático, o que tem sido em certa medida. Não antecipámos até que ponto as forças políticas podiam controlar a internet. Acho que a minha maior contribuição é que estamos nessa explosão exponencial de tecnologia e a sociedade precisa tentar acompanhar isso", afirma Segal.

Depois de Genebra, o fundador da internet vai participar noutra conferência em Londres. Depois, seguirá para a Nigéria, onde vai visitar o Centro de Capacitação Tecnológica das Mulheres.