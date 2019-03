Theresa May a caminho de Estrasburgo para encontrar-se com Juncker

Na noite antes da votação de um acordo reformulado para a saída do Reino Unido da União Europeia, a primeira-ministra britânica Theresa May vai reunir-se, em Estrasburgo, com o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker. Trata-se de uma última tentativa para salvar o acordo, que vai ser votado esta terça-feira no Parlamento britânico.

May é esperada em Estrasburgo por volta das 20 horas. A primeira-ministra deve encontrar-se também com o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier.

Os Trabalhistas dizem que o acordo de Theresa May não sofreu qualquer alteração depois de ter sido rejeitado no Parlamento, em janeiro.

"Theresa May precisa de aceitar que a sua abordagem não está a funcionar. Como primeira-ministra, ela precisa de mostrar liderança e recomeçar o debate. E se ela não conseguir encontrar um caminho em frente, o Parlamento tem a responsabilidade de fazê-lo. E uma vez mais, nós estaremos disponíveis para trabalhar em conjunto em alterações para fazer isso", afirmou a deputada trabalhista Yvette Cooper.

Junto ao Parlamento houve um protesto chamado "dog's dinner", numa alusão a uma expressão inglesa que significa caos, mau planeamento.