Futuro de Orbán no PPE continua incerto

O líder do Partido Popular Europeu reuniu-se esta terça-feira com o primeiro-ministro húngaro, numa derradeira tentativa para resolver as divergências que colocaram Viktor Orbán perto da expulsão do partido.

Depois da reunião com Orbán, Manfred Weber revelou que o encontro decorreu numa atmosfera pacífica mas que não resolveu os problemas que podem ditar o afastamento do Fidesz do PPE. O assunto ainda será discutido entre os membros do partido.

Weber reafirmou assim a ideia de que na próxima semana o partido vai decidir se suspende ou expulsa Orbán e o Fidesz,

Orbán foi a cara de uma polémica campanha do Fidesz contra Bruxelas que relaciona o presidente da Comissão Europeia e membro do PPE, Jean-Claude Juncker, a uma alegada conspiração para inundar a Europa de imigrantes

Depois da visita de Manfred Weber a Budapeste, o futuro do Fidesz permanece incerto.

Weber diz que vai estar atento aos próximos passos de Orbán.