Tribunal nega a Varoufakis acesso a documento do BCE

O Tribunal de Justiça da União Europeia negou, esta terça-feira, o acesso a um documento do Banco Central Europeu que justificava a decisão de congelar financiamento vital aos bancos gregos em 2015, um momento decisivo na crise financeira do país.

O antigo ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, e o deputado europeu Fabio di Masi pretendiam consultar um documento jurídico que apoiava a decisão do BCE. Varoufakis e Di Masi consideram que a decisão foi ilegítima e teve como único objetivo fazer a Grécia curvar-se durante as negociações com os credores internacionais.

O tribunal considerou que o BCE teve razão para lhes recusar o acesso ao documento, a fim de proteger o seu "espaço de pensamento".

Varoufakis e Di Masi vão recorrer da decisão Tribunal de Justiça da União Europeia.