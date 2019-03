Juan Guaidó investigado por sabotagem

É a pior falha no abastecimento de energia elétrica na história da Venezuela, é também uma arma de arremesso político no país com dois presidentes. O procurador-geral Tarek Saab, fiel ao regime de Nicolás Maduro, anunciou a abertura de uma investigação a Juan Guaidó por sabotagem do sistema elétrico do país.

O anúncio surge na sequência das acusações de Maduro, que tinha já apontado os Estados Unidos como os responsáveis pelo apagão que tem deixado parte da Venezuela sem eletricidade já desde quinta-feira.

Já o presidente da Assembleia Nacional defende que o problema é causado por vários anos de má gestão do Governo.