Crianças entre as vítimas de derrocada na Nigéria

Pelo menos 8 pessoas morreram na derrocada de um edifício num bairro histórico de Lagos, capital da Nigéria. Mais de 40 pessoas e crianças foram resgatadas dos escombros ainda com vida, mas o balanço ainda é provisório.

No último piso do edifício de quatro andares funcionava uma creche e uma escola primária. De acordo com as autoridades locais, dezenas de crianças estavam no interior da escola no momento do colapso. Dezenas de adultos estariam nos restantos pisos, ocupados por apartamentos residenciais e escritórios.

"É triste perder vidas preciosas num acidente; especialmente crianças," afirmou o presidente nigeriano em comunicado.

Populares afirmam que o edifício estava já há muito tempo marcado para demolição. As autoridades locais procuram respostas.

O governador de Lagos confirmou entretanto que os proprietários do edifício não cumpriram a ordem de demolição e que a creche e escola que funcionavam no último piso são ilegais.

O bairro da ilha de Lagos, onde este edifício se encontrava, é um dos mais antigos e populosos da capital da Nigéria. É marcado por uma arquitetura típica afro-brasileira, herança do período da escravatura. Edificações que começam lentamente a ser recuperadas.