Jovem ecologista nomeada para o Nobel da Paz

Tamanho do texto

Aos 16 anos, a jovem ecologista Greta Thunberg foi nomeada para o Prémio Nobel da Paz por três deputados noruegueses.

A adolescente tornou-se uma voz proeminente em campanhas contra as alterações climáticas e inspirou mesmo greves.

Freddy Andre Oevstegaard e outros dois membros do Partido da Esquerda Socialista justificaram a nomeação dizendo que "o gigantesco movimento que Greta pôs em ação é um contributo muito importante para a paz".

Greta agradeceu a nomeação no Twitter.

Cerca de 60 jovens de 18 países e representantes dos movimentos "Fridays for Future" e "School strike for climate" denunciaram na quarta-feira no Parlamento Europeu a inação da União Europeia em relação às alterações climáticas.