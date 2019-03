Orbán retrata-se do caso "idiotas úteis" no PPE

Tamanho do texto

Talvez tenha sido do calor do momento mas Viktor Orbán não queria dizer exatamente o que disse e a culpa é de Lenine.

Numa carta enviada aos líderes das 13 formações do Partido Popular Europeu, o primeiro-ministro húngaro pediu desculpa e disse que a expressão "idiotas úteis" faz parte de uma citação do líder russo. Referiu-se com ela, sublinhou Orbán a uma certa atitude política e não a políticos concretos.

Pede, por isso, aos conservadores que não se sintam visados nem ofendidos, e que reconsiderem a proposta de explusão do Fidesz do grupo pelas políticas e mensagens nacionalistas e críticas à União Europeia.

Os partidos pediram a expulsão depois de uma campanha pública do partido húngaro, com cartazes, que acusa o presidente da Comissão Europeia de ter um plano "conspirativo" para obrigar os Estados membros a acolher emigrantes e refugiados.