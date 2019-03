Varadkar diz que situação é mais clara

A situação da fronteira entre as duas Irlandas foi o principal obstáculo a impedir a aprovação do acordo entre o governo de Theresa May e Bruxelas. Para o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, a situação é agora mais clara.

"É evidente para todos que esta é uma situação que muda e evolui rapidamente, mas as coisas parecem agora melhores do que pareciam ontem. Penso que se alguns daqueles que promoveram o Brexit tivessem sido diretos e honestos com o seu próprio povo e com eles próprios, não estaríamos nesta confusão", disse Varadkar.