Protestos contra governo albanês sobem de tom

Tamanho do texto

Na Albânia, um grupo de manifestantes a pedir eleições antecipadas tentou forçar a entrada no parlamento e acabou dispersado pela polícia, que usou gás lacrimogéneo e canhões de água. O protesto começou como uma marcha pacífica. Depois de duas voltas à roda de um edifício governamental perto do parlamento, um grupo separou-se do grosso da manifestação e avançou em direção ao parlamento. Estes manifestantes mais radicais começaram então a atirar pedras para a polícia.

É o quinto protesto desde que a oposição começou a pedir novas eleições, depois de acusações de corrupção e fraude no escrutínio que levou Edi Rama, do Partido Socialista Albanês, ao cargo de primeiro-ministro. O líder do principal partido da oposição já disse que o país não vai ter paz enquanto Rama não decretar novas eleições.

A Albânia espera começar, em junho, o processo de adesão à União Europeia.