Brenton Tarrant na mira da Polícia Judiciária

O principal suspeito do ataque de Christchurch, Brenton Tarrant, está na mira das autoridades portuguesas. De acordo com o Jornal de Notícias, o australiano está a ser investigado pela Polícia Judiciária portuguesa devido à sua visita a Portugal e ao destaque que lhe foi dado no manifesto que publicou antes do ataque.

O ataque a duas mesquitas da cidade neozelandesa provocou 50 mortos e deixou feridas profundas no país. Enquanto as lágrimas não secam, vão sendo reveladas algumas histórias de heróis que ajudaram a salvar vidas.

Naeem Rashid foi um deles. O vídeo feito pelo atacante permite perceber que Rashid tentou derrubá-lo antes de ser atingido a tiro. Acabou por morrer já no hospital, o filho também perdeu a vida no ataque.

As forças de autoridade também merecem elogios e não têm faltado as homenagens a quem arrisca a vida para proteger a comunidade. Chris Cahill é Presidente da Associação de Polícia neozelandesa e não tem dúvidas em afirmar que mesmo que os polícias não se considerem como heróis, toda a gente sabe que o são.

Já o Comissário de Polícia, Mike Bush, considera que foram evitados mais ataques graças à atuação das forças policiais.