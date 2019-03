Chicago veste-se de verde para celebrar Dia de São Patrício

Tamanho do texto

Chicago vestiu-se de verde para celebrar o Saint Patrick's Day, o Dia de São Patricío, padroeiro da Irlanda, que, reza a lenda, usava um trevo de três folhas para explicar a Santíssima Trindade, durante a evangelização.

Do pouco que é conhecido, pensa-se que São Patrício tenha nascido no século IV, no seio de uma família romano-britânica abastada. Terá sido rapatado aos 16 anos por piratas irlandeses, feito escravo e trabalhado como pastor.

Em "A Declaração", documento onde relata o seu percurso, conta que foi Deus quem, em sonhos, lhe disse para fugir, voltar a casa e tornar-se padre.

Morreu a 17 de março de 461 e mais de 1500 anos depois, o dia da morte é ainda celebrado por pessoas de todo o mundo.

Chicago tem uma das maiores comunidades de irlandeses e descendentes do mundo, desde o século XIX.

A 17 de março, políticos locais e centenas de milhares de pessoas celebram nas ruas dos Estados Unidos o feriado irlandês.