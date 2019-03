Mais de 100 detidos em protestos na Nicarágua

Tamanho do texto

Os protestos pela libertação de presos políticos na Nicarágua resultaram, de acordo com a polícia local, em 107 detidos.

Os manifestantes saíram às ruas este sábado, já depois de o presidente Daniel Ortega ter acedido às exigências da oposição e libertado 50 pessoas, no dia anterior, e outras 100 em fevereiro. Estima-se que 600 permaneçam detidas.

"Quero apoiar os presos políticos, queremos a libertação de todos eles, porque não temos medo. Vamos mostrar a Ortega que as pessoas não têm medo. Viva a Nicarágua livre!", grita uma manifestante, na rua.

O clima de tensão no país reacendeu depois das manifestações do ano passado contra as políticas de Ortega, onde várias pessoas foram mortas.

O presidente mostrou já disponibilidade para uma reforma das instituições do Estado, mas apenas depois das eleições presidenciais de 2021.