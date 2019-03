Polícia holandesa não descarta motivações terroristas

As autoridades holandesas estão a investigar a fundo os motivos por detrás do ataque de segunda-feira na cidade de Utreque.

O anúncio coincidiu com a visita do primeiro-ministro Mark Rutte ao local do ataque, acompanhado do ministro da Justiça e Segurança.

De acordo com as autoridades, a existência de motivações terroristas não está excluída.

Em causa, estão objetos, incluindo uma carta, encontrada na viatura de fuga do suspeito.

A polícia está a investigar Gokman Tanis, um indivíduo de 37 anos de idade de origem turca, detido na segunda-feira após uma perseguição de sete horas.

A polícia revelou que Tanis tem cadastro e aguarda julgamento devido a acusações de violação, entre outros delitos.

Para além do suspeito, dois outros indivíduos estariam ainda sob investigação por envolvimento no ataque de segunda-feira que resultou em três mortos e sete feridos, três destes com gravidade.