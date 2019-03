Trump sugere Brasil para membro da NATO

Tamanho do texto

Donald Trump considera a eleição de Jair Bolsonaro uma façanha incrível e algo de que o mundo ainda fala. O presidente norte-americano recebeu esta terça-feira o homólogo brasileiro e revelou que está a pensar propor o Brasil para membro da Aliança Atlântica.

"Tivemos uma ótima reunião. Como disse ao presidente Bolsonaro, pretendo designar o Brasil como um aliado especial fora da NATO ou, possivelmente, se pensarem nisso, talvez como um aliado da NATO. Tenho de conversar com muita gente, mas talvez como um aliado da NATO, o que iria avançar muito a segurança e cooperação entre os nossos países."

Os dois presidentes têm visões comuns sobre várias questões e Jair Bolsonaro diz que, pela primeira vez, o Brasil tem um líder que não é antiamericano. Por isso mesmo, acrescenta que é tempo da relação entre os dois países se tornar mais próxima.

"O Brasil e os Estados Unidos também estão emanados na garantia das liberdades, no respeito à família tradicional, no temor a Deus, Nosso Criador, contra a ideologia de género, o politicamente correto e as fake news."

O encontro entre ambos começou com uma troca de camisolas e com Donald Trump a dizer que apoia a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.