Euronews Noite 20.03.2019

Destaque da edição desta terça-feira para a carta de Theresa May ao Presidente do Conselho Europeu a pedir o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia. Falamos ainda sobre a condenação a prisão perpétua do ex-líder dos sérvios da Bósnia, Radovan Karadzic, e da tragédia em Moçambique provocada pela passagem do ciclone Idai.

Apresentação de Ricardo Borges de Carvalho.