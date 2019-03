É o primeiro restaurante europeu do género: fica literalmente debaixo de água e oferece uma vista subaquática única.

Situa-se no sul da Noruega, chama-se Under e foi desenhado pelo gabinete de arquitetura Snoehetta, o mesmo que criou o memorial do 11 de setembro, em Nova Iorque.

Um menu completo, bebidas incluídas, ronda os 400 euros.