Quentin Tarantino regressa com "Once upon a time in Hollywood"

Quatro anos depois de "The hateful eight", Quentin Tarantino está de regresso aos ecrãs com "Once Unpon a time in Hollywood" (Era uma vez em Hollywood) - o nono filme do realizador de "Pulp Fiction" conta com dois pesos pesados no cartaz - Leonardo DiCaprio e Brad Pitt , no papel de um ator e um duplo que chegam à meca do cinema em 1969.

É a última participação de Luke Perry, o ator falecido há pouco tempo. É também o primeiro de Tarantino desde "Reservoir Dogs" a não ser produzido pelos irmãos Weinstein, depois da série de escândalos que afetaram especialmente Harvey Weinstein e causaram o fim da Weinstein Company.

O filme tem antestreia mundial no festival de Cannes, em maio, e estreia no circuito comercial durante o verão.