Estado Islâmico reivindica atentado em Cabul

Várias explosões abalaram esta quinta-feira a capital afegã.

As explosões ocorreram nas proximidades de um cemitério e local sagrado xiitas.

As autoridades já confirmaram seis mortos e pelo menos 23 feridos.

A vaga de explosões coincide com as celebrações do ano novo persa.

As autoridades afirmam que três bombas de morteiro teriam sido disparadas contra edifícios civis e grupos de pessoas que celebravam o ano novo persa.

A autoria das explosões já foi reivindicada pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Este ataque tem lugar duas semanas após um outro atentado contra a minoria xiita no país e que resultou em 11 mortos. Este ataque foi igualmente reivindicado pelo Estado Islâmico.