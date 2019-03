Neozelandeses felicitam reforma na lei das armas

Tamanho do texto

O massacre de Christchurch provocou uma onda de choque em toda a Nova Zelândia e a decisão do governo de restringir o tipo de armas disponíveis no comércio, eliminando nomeadamente as semelhantes à usada na matança, foi globalmente bem recebida.

Junto à mesquita Al Noor, uma das visadas pelo ataque, um homem diz: "É um passo na direção certa. Algo tem de mudar com base na experiência adquirida. Algumas pessoas podem considerar uma reação rápida devido a uma única pessoa. A s consequências daquilo a que assistimos são terríveis e algo deve mudar. Esta foi uma boa decisão."

Outro afirma: "É bom o que fizeram agora. Não é possível controlar as pessoas, por isso é preciso controlar as leis, no que diz respeito às armas. É um passo certo para a sociedade."

Outro ainda acrescenta: "Esta lei tem de ajudar o resto do país e manter sob controlo indivíduos com maus pensamentos. É bastante simples."

Na sequência da tragédia, tem-se multiplicado também o número de neozelandeses que decidiram entregar voluntariamente às autoridades armas semiautomáticas adquiridas de forma legal.