Cidadão russo detido no aeroporto de Bali com orangotango na mala

Tamanho do texto

Um orangotango bebé foi entregue aos cuidados do Centro de Conservação da Natureza de Bali, na Indonésia, depois de ter sido resgatado no aeroporto de Denpasar, onde um cidadão russo o levava escondido e sedado dentro da mala.

Segundo as autoridades, Andrei Zheskov, de 27 anos, foi detido no controlo de segurança antes de chegar ao avião com destino à Rússia.

Andrei Zhestkov defendeu-se afirmando que o orangotango, que achava que poderia fazer de animal de estimação na Rússia, foi lhe dado por um amigo, também de nacionalidade russa, que o comprou por 3.000 dólares num mercado de rua na ilha de Java.

Na mala seguiam ainda duas lagartixas e cinco lagartos vivos. Zheskov enfrenta agora uma sentença que pode ir até aos cinco anos de prisão por tráfico de espécies protegidas.

Já o orangotango, de dois anos, vai continuar a receber cuidados no Centro de Conservação da Natureza, depois de terminar o período de quarentena.

Questionada sobre a libertação do animal, a veterinária Ni Dewi adiantou à AP que essa decisão será tomada pela Agência de Recursos Naturais.

O tráfico de animais selvagens na Indonésia é enorme, apesar dos esforços das autoridades no combate aos traficantes.