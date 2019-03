Pelo menos 19 mortos nas inundações do Irão

As inundações que atingem o Irão já provocaram, pelo menos, dezanove mortos e mais de cem feridos. É uma situação sem precedentes num país mais habituado às secas.

A maioria das 31 províncias do país está em alerta com avisos de cheias por causa das chuvas torrenciais. As autoridades alertaram para o risco, nas próximas 48 horas, de enchentes na capital Teerão e na província do Khuzistão, no sul do país.

Segundo as informações avançadas pela televisão estatal, a população de várias aldeias situadas perto de rios e represas foi colocada em abrigos.

No ano passado, pelo menos trinta pessoas morreram nas inundações que atingiram a província iraniana do Azerbaijão Oriental.