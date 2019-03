Temer regressa a casa

Michel Temer foi libertado após 4 dias de prisão. Um juiz de um Tribunal Regional Federal reviu a medida de coação do antigo presidente brasileiro e determinou a libertação.

É a resposta ao pedido de habeas corpus. A defesa pretendia que Temer aguardasse o julgamento em liberdade e o juiz veio agora dizer que, analisando em detalhe o processo, toma a decisão para evitar que sejam atropeladas "garantias constitucionais". A mesma decisão sublinha que o caso contra Temer é frágil.

O Ministério Público já anunciou que vai recorrer da decisão e pedir nova prisão preventiva ou pulseira eletrónica.

Temer foi detido no âmbito do processo Lava-Jato, a maior operação de cmbate à corrupção no Brasil, e acusado de liderar uma organização criminosa que opera no país há quatro décadas.