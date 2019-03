Tamanho do texto

Os 72 eurodeputados britânicos deverão receber o salário de abril na íntegra, mesmo que o Brexit se confirme a 12 de abril.

Essa é a data estabelecida pela União Europeia para a saída do Reino Unido, caso o acordo obtido pela primeira-ministra, Theresa May, não passe no Parlamento britânico.

Os eurodeputados receberão também uma "pensão transitória", que ronda os 8600 euros, por mês, até dois anos após a sua saída da instituição.