Favorito anuncia contagem paralela nas presidenciais

O ator e comediante ucraniano Volodymyr Zelenski, que lidera as sondagens para as eleições presidenciais do próximo domingo, anunciou que os seus apoiantes vão realizar uma contagem paralela dos votos para evitar uma fraude.

A equipa de Zelenski também apresentou uma aplicação para telemóveis que permite registar infrações constatadsas durante a jornada eleitoral.

Com apenas 41 anos de idade, o comediante é creditado com cerca de 25 por cento das intenções de voto, mais dez pontos do que o atual chefe de Estado Petro Poroshenko.

Uma vantagem que deve, em grande parte, à popularidade e insolência da personagem Vasyl Holoborodko, que encarna na série "Servidor do Povo".

A confirmar-se os últimos estudos de opinião, Zelenski disputará uma segunda volta com Poroshenko a 21 de abril.

Na terceira posição da corrida presidencial surge a ex-primeira-ministra Yulia Timoshenko, mas com menos de 9 por cento das intenções de voto.