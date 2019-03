Loiseau lança campanha do partido de Macron para as europeias

O partido do presidente francês Emmanuel Macron lançou esta quarta-feira a campanha para as eleições europeias de maio. A ministra para os Assuntos Europeus Nathalie Loiseau anunciou a demissão do cargo para liderar a lista da formação "A República em Marcha" e arrancou as hostilidades com uma mensagem para os líderes pró-Brexit:

"Lembram-se do 'slogan': 'Recuperem o controlo'? Era o 'slogan' dos defensores do Brexit. Era um bom 'slogan', mas com a resposta errada e podemos ver em que estado estão agora. Podemos ver as divisões e a falta de oportunidade para o futuro. Retomar o controlo do nosso destino só é possível através da Europa, com uma renovação completa do Parlamento Europeu, com novas caras. E é isso que nós somos e aquilo que vamos defender, juntos. Estou contente com esta lista e contente em estar aqui hoje. Juntos, podemos sonhar com um 'renascimento' europeu."

Loiseau afirmou que o principal eixo da campanha será "permitir aos franceses ter uma Europa que os protege melhor e que seja respeitada no mundo". Uma mensagem protecionista já exprimida por Macron, que inicialmente tinha apresentado as eleições europeias como um confronto entre "progressistas" pró-europeus, como ele, e nacionalistas anti-imigração.