Os jovens que estão a regressar a Espanha

Tamanho do texto

A nove semanas das eleições europeias, a Euronews continua a viajar por alguns Estados-membros, para ouvir os cidadãos. Em Córdova, instalámos o nosso sofá vermelho, para mais uma entrevista.

Cristina Giner: Espanha perdeu muitos dos seus jovens. Calcula-se que tenham saído cerca de 800 mil jovens do país com a crise económica. Hoje falámos com um deles. Silvia Arenas, que emigrou para a Austria em 2012 e agora conseguiu regressar a Espanha, porque encontrou um trabalho.

O que fazias na Áustria?

Silvia Arenas: Primeiro, comecei a trabalhar num restaurante de comida rápida. Como não falava alemão, comecei aí e estive assim vários meses, enquanto estudava alemão. Depois, encontrei trabalho numa expresa de importação - exportação, em que organizava as importações e as exportações para Espanha.

CG: O que te chocou mais quando regressaste? O país tinha-se recuperado?

SA: Eu não notei que o país se tenha recuperado e muito menos do ânimo das pessoas. Também não me parece que as pessoas se tenham recuperado.

CG: Quais são as principais diferenças que vês em relação a outros países da Europa? Entre a Áustria, onde viveste, e a Espanha? Em termos laborais, por exemplo?

SA: Em termos laborais, está tudo muito mais organizado e muito mais padronizado, pelo menos na empresa em que eu trabalhava. Uma pessoa sabia perfeitamente o que tinha de fazer e até onde tinha de ir. Faziam o seu trabalho, voltavam a casa e acabou-se. Aqui não, aqui tens que dar sempre um pouco mais.

CG: Podes contar-nos o que fazes aqui agora?

SA: Agora mesmo estou a trabalhar para uma empresa austríaca. O que fazemos é a venda de máquinas industriais. À parte disso, prestamos serviços técnicos de assistência às máquinas e também vendemos as peças necessárias quando há uma avaria. Também nos encarregamos do software dessa máquina. De isso me encarrego eu.

CG: Vais votar nas próximas eleições europeias?

SA: Sim, suponho que sim. Eu sempre que pude, votei sempre, incluindo quando estive no estrangeiro, também votei.

CG: Crês que a União Europeia nos pode ajudar em algo a construir o futuro de Espanha?

SA: Creio que sim, que a União Europeia deveria unir-nos como países e estarmos todos unidos em vez de estarmos mais separados. Cada país quer fazer as coisas por sua conta. Creio que se estamos todos unidos e nos ajudamos uns aos outros podemos ser mais fortes. Creio que necessitamos ajuda da Europa e a Europa também necessita de Espanha.

CG: Sentes-te europeia?

SA: Sim, sempre me senti europeia.