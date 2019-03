Salvador, o "bebé-milagre"

Chamam-lhe "o bebé-milagre" e apesar de não ser caso inédito em Portugal - há registo de um outro em 2016 - a história de Salvador não deixou ninguém indiferente. A mãe, Catarina Sequeira, entrou em morte cerebral em dezembro na sequência de um violento ataque de asma. O pai escolheu mantê-la artificialmente em vida para que Salvador pudesse vir ao mundo.

"O Salvador nasceu com 31 semanas e 6 dias, 1700 gramas e 40 centímetros. Está nesta altura internado no Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar de São João, com evolução favorável dentro do contexto de bebé prematuro", anunciou o diretor clínico do Hospital de São João, no Porto, Carlos Lima Alves.

Ao que tudo indica, Salvador poderá receber alta dentro de três semanas.