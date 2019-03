As Datas do Brexit

Contra todas as expectativas, o SIM venceu o referendo sobre a saída do reino Unido da União europeia, com 52% dos votos.

Seguiram-se semanas tumultuosas. David Cameron, o arquiteto do referendo, deixou o cargo de primeiro-ministro e lançou uma batalha de sucessão.

No dia 13 de julho de 2016, Theresa May assumiu o desafio do Brexit e de unir um partido e um país divididos depois do referendo.

No dia 29 de março de 2017, a primeira ministra britânica acionou o Artigo 50 do Tratado da União Europeia e disparou o cronómetro da contagem decrescente da partida formal do Reino Unido do bloco europeu

Três meses depois, dia 26 de junho de 2017, os líderes britânicos e da UE começaram a trabalhar num acordo de saída e nos bases da futura cooperação depois do Brexit.

Em março de 2018 chegaram a acordo sobre as normas que vão garantir a circulação de pessoas e mercadorias. Pouco depois, definiram o final de 2022 como o período de transição depois da saída.

A questão da fronteira entre as duas Irlandas tornou-se num problema sem solução mas, em novembro de 2018, surgiu pela primeira vez um acordo de saída aprovado por Bruxelas e pelo governo de May sujeito à ratificação do parlamento britânico.

E começaram os problemas para a primeira-ministra britânica, que adiou a votação até janeiro para ganhar tempo e convencer os deputados. O acordo foi rejeitado por uma larga maioria e voltou a ser chumbado em fevereiro.

E chegámos ao dia 29 de março, a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia. Os deputados chumbaram pela terceira vez o texto e deixaram poucas alternativas a uma saída sem acordo.