Na ediçao de hoje vamos até a Londres, ao encontro do nosso correspondente, João Duarte Ferreira, para falarmos da situação atual do Brexit.

Mais à frente no jornal passámos pelos protestos na Alemanha, onde milhares de estudantes trocaram as aulas para se manifestarem pelo clima; e ainda, no fim do jornal, damos a notícia da morte de Agnés Varda, que partiu esta sexta-feira, com 90 anos.

Apresentação: Ana Serapicos