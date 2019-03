O funeral de um prodígio

Este não foi um funeral como os outros, mas também Keith Flint não o era. A despedida do vocalista dos The Prodigy decorreu numa pequena localidade no Essex, não muito longe de Londres. A cerimónia em si foi privada, só para familiares e amigos próximos. Mas afinal proximidade era coisa que não faltava no exterior.

"Eram a minha vida... Tudo o que eles faziam no palco, a atmosfera que criavam... Nunca tinha visto nada assim, nunca passei por nada assim", dizia um fã.

"Tinha de vir até aqui para lhe agradecer. Devo-lhe muito", salientava uma jovem vinda expressamente da República Checa.