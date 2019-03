Processo contra a Boeing é arquivado

Tamanho do texto

O primeiro processo contra a Boeing, a propósito da queda do avião da Ethiopian Airlines, foi arquivado. O acidente ocorreu a 10 de março e vitimou 157 pessoas que iam a bordo da aeronave 737 Max, um modelo construído pela companhia americana.

A decisão foi tomada pelo tribunal federal de Chicago pondo fim a uma ação interposta pelos familiares de uma das vítimas.

A Boeing responde às questões de segurança com mudanças no software e no manual de controlo de voo dos aviões 737 Max.

Com uma atualização do sistema de estabilização de voo, a empresa espera que a Administração Federal de Aviação aprove a certificação do modelo.

A mesma entidade reguladora foi a resposável por manter inicialmente a supervisão da certificação do sistema, permitindo mais tarde aos funcionários da Boeing, delegados pela agência, a assinatura da aprovação final.

Em outubro do ano passado, outro acidente com o mesmo modelo fez 189 mortos, num voo da companhia indonésia Lion Air.

A Organização Mundial de Comércio alertou entretanto para o facto de os Estados Unidos manterem a política de subsídios e incentivos fiscais com a Boeing, indo de encontro a uma setença de 2017.